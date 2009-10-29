Научные новости ИнформНауки

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СОДЕРЖАНИЕ Российские новости ПРЕСС-РЕЛИЗ: ИММУНИТЕТ ПРОТИВ РАКА Иммунная система эффективно защищает организм от всевозможных напастей. Однако в случае онкологических заболеваний она часто дает сбой: непросто распознавать «свои» клетки, пусть и переродившиеся в раковые. Специалисты московского Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН исследовали новые способы стимуляции иммунной системы, в том числе и направленной на борьбу против рака. ПРЕСС-РЕЛИЗ: «БЕЛАЯ СМЕРТЬ» ДЛЯ ВИРУСА Диоксид титана известен как белый пигмент, который добавляют, в частности, в краску для оконных рам и подоконников. В работе сотрудников Новосибирского государственного университета это вещество нашло новое применение, став компонентом антивирусного препарата. К наночастицам диоксида титана прикрепляли олигонуклеотиды — фрагменты ДНК, способные распознавать вирусный геном. Они отвечают за «адресную» доставку лекарства. Как оказалось, наночастицы размером 4-5 нм проникают в клетку без дополнительных воздействий и повреждают вирусы птичьего гриппа, к тому же они защищают олигонуклеотиды от расщепления ферментами. Таким образом, получается новое эффективное противовирусное средство. ВЗЛЕТИТ ЛИ «СВЕРХЗВУК» БЕЗ ЗВУКА? Сверхзвуковые пассажирские самолеты — Ту-144 и Concorde получили популярность во второй половине XX века, но постепенно их эксплуатация была свернута — сказался кризис авиаотрасли, высокая стоимость билетов из-за неумеренного расхода горючего, а также весьма немаловажный фактор — звуковой удар. Из-за него полет на высоких скоростях ограничен примерно половиной пути или чуть больше — там, где мощный звук от авиалайнера никого не потревожит. НОВЫЕ ТВЁРДЫЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ Одним из наиболее широко используемых и исследуемых в последнее время углеродных материалов является фуллерен и его производные — фуллериты (различные формы кристаллического фуллерена) и фуллериды (химические соединения фуллерена с металлами), что объясняется их уникальными свойствами. Трудно, наверное, найти другой класс веществ, которые одновременно проявляли бы сверхтвердость, сверхпроводимость и ферромагнетизм. Стабильный в нормальной среде фуллерен образуется исключительно в неравновесных условиях. ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ ТИТАНА И КОБАЛЬТА Титан и его сплавы широко используют для замещения костной ткани в стоматологии и ортопедии. Повысить биосовместимость титановых сплавов можно, вводя в их состав гидроксиапатит кальция. Этот метод разработала группа ученых из Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, ФГУ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. В ЧЕХИИ ИССЛЕДУЮТ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ГЛАНД В Институте химической технологии в Праге (Чехия) при участии российских ученых работают над миниатюрными пористыми структурами на основе полимеров, способных расширяться или сжиматься под действием внешних факторов (например, температуры). Такие структуры действуют аналогично некоторым человеческим органам, хранящим и выделяющим различные жидкости в организме — например, гландам, в связи с этим их иногда называют искусственными гландами. Ученые проверяют, можно ли использовать их на практике как средства адресной доставки лекарств, для конструирования тканей, а также для лечения опухолей. ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕЙКОЗОВ И ЛИМФОМ Лейкозы и лимфомы — две группы заболеваний, объединяющие злокачественные новообразования, развивающиеся из клеток кроветворной ткани. В случае лейкозов, как правило, происходит перерождение лейкоцитов (белых кровяных телец) костного мозга. В случае лимфом — лимфоцитов в лимфатических узлах. В развитых странах на долю этих заболеваний приходится около 10% всех случаев смерти от злокачественных новообразований. Однако среди пациентов до 30 лет эта цифра возрастает до 50%. ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЁГКИХ Лечение некоторых онкологических заболеваний нередко приводит к тяжелым последствиям — лучевому повреждению легких, которое приводит к дыхательной недостаточности. Современная медицина разрабатывает новые эффективные методы лечения таких повреждений. Специалисты Медицинского радиологической научного центра РАМН под руководством профессора Анатолия Коноплянникова установили, что стабилизировать развитие заболевания может клеточная терапия. Облучение легких вызывает лучевой пневмонит (воспаление стенок альвеол) и пневмофиброз (разрастание соединительной ткани легких). БИОРЕАКТОР В КУРИНОМ ЯЙЦЕ Список систем для биотехнологического получения фармацевтических белков пополнился новой разработкой российских учёных. Была создана и проверена новая система для эффективного производства человеческого лактоферрина в куриных яйцах. Работа была выполнена группой сотрудников НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф Гамалеи РАМН совместно с учёными Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. По словам специалистов, разработанная система позволит наладить получение лактоферрина и снизит его себестоимость, а также может быть использована для наработки других фармакологически-ценных белков. НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным дегенеративным заболеванием головного мозга, приводящим к слабоумию (деменции). Как правило, она обнаруживается в возрасте старше 40—50 лет, главным образом в 65 лет. В развитых странах в связи с продолжающимся ростом продолжительности жизни это заболевание приобретает все большую социально-экономическую значимость и по заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признано одной из четырех главных медико-социальных проблем современного общества. РАСШИФРОВАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДВЕНАДЦАТОЙ ХРОМОСОМЫ КАРТОФЕЛЯ В последнее время специалистами все чаще подчеркивается необходимость детального изучения устройства геномов наиболее важных сельскохозяйственных растений. Несомненные успехи геномики в расшифровке наследственной информации различных организмов сделали возможным переход к изучению геномов растений, основной отличительной особенностью которых являются их огромные размеры (например, длина последовательности одной лишь двенадцатой хромосомы картофеля, о которой речь пойдет ниже, почти в десять раз превышает размер генома кишечной палочки). Предполагается, что в результате перед наукой и практикой откроются широкие перспективы. НАД РАЗЛОМАМИ ЗЕМНОЙ КОРЫ РАСТУТ ГИГАНТСКИЕ ТРАВЫ На Дальнем Востоке растут гигантские травы. По мнению специалистов Института морской геологии и геофизики ДВО РАН, своими размерами травы обязаны разломам земной коры, которые служат своеобразными каналами, поставляющими корням тепло, питательные вещества и воду. Работу ученых поддержал РФФИ. Чтобы определить, какие факторы вызывают травяной гигантизм, исследователи изучили крупнотравные сообщества двенадцати различных участков на юге островов Сахалин и Кунашир. Участки заросли, преимущественно, лабазником высотой 2,2—2,7 м. Ученые охарактеризовали растительные сообщества и почвы каждого участка. Зарубежные новости ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КЛЕТОК Живая клетка представляет собой исключительно сложную систему. Понять, как она работает, поочередно выясняя функции каждой молекулы — очень трудная, возможно, невыполнимая задача. Однако, создав синтетические клетки с протеканием лишь нескольких химических процессов, ученые могут намного упростить изучение клеточной механики. В статье исследователей из Йельского университета и Национального института стандартов (NIST) (США), вышедшей в журнале Advanced Materials, описана чрезвычайно упрощенная модель клетки. Она не просто поможет пролить свет на то, каким образом некоторые клетки создают электрические импульсы; эта модель работает, как маленькая батарея. . КЛЕЙ ДЛЯ НАНОЧАСТИЦ Исследователи Национальной Лаборатории Беркли министерства энергетики США, обнаружили простой, но, тем не менее, очень надежный способ заставить наночастицы самостоятельно собираться в комплексные структуры. Добавляя специальные виды малых молекул к смеси наночастиц и полимеров, исследователи имеют возможность управлять самоорганизацией наночастиц и формировать одно-, двух- или даже трехмерные структуры без каких-либо изменений в химическом строении участвующих компонентов. Кроме этого, можно использовать внешние факторы, такие как свет и/или тепло, для получения более совершенных и сложных структур. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ Композитные материалы на основе углеродных волокон не только делают автомобили и самолеты легкими, похоже они полезны и в производстве облегченных конструкций новых моделей велосипедов. На Европейской выставке-ярмарке композитных материалов, которая проходит 27—29 октября, исследователи Института Фраунгофера (Германия) представят седлодержатель (трубка (штырь), которой седло велосипеда крепится к раме), выполненный из углепластика. НОВЫЙ ПРИБОР ПЕРЕВОДИТ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ В МЕХАНИЧЕСКИЕ Как сообщают физики, созданный недавно небольшой приборчик из кремния способен переводить свет в вибрацию, а вибрацию, в свою очередь, в микроволны с высокой степенью эффективности. По словам исследователей, данная работа может открыть путь к созданию электронных приборов нового типа, и даже привести к возникновению нового раздела физики. И хотя этот эффект еще очень слаб, однако свет все же производит давление на предметы, на которые он падает. Недавно ученые использовали данный эффект, чтобы заставить предметы вибрировать. ОСОБЕННОСТИ ЧЁРНЫХ ДЫР ИЗУЧАЮТ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ Облучая частицы пластика с помощью лазера, группа ученых смогла создать в эксперименте условия, аналогичные тем, что окружают черные дыры в Космосе. Открытие помогает понять особенности поведения материи и энергии в экстремальных условиях. Астрономы не могут наблюдать черные дыры напрямую, так как они поглощают свет. Вместо этого ученые могут наблюдать облако вращающейся материи вокруг черной дыры, которое называют диск аккреции. Когда под воздействием гравитации черной дыры диск начинает нагреваться и ломаться, он излучает рентгеновские лучи. Анализ лучей помогает ученым понимать физические основы происходящих процессов в черной дыре. НЕДОСТАТОК СНА И ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ Если человек недосыпает, то память у него плохая. Недавно ученым удалось объяснить механизм этого явления. Нейробиологи, изучающие грызунов и человека, выяснили, что недостаток сна ведет к нарушению сохранения эпизодической памяти — информации о том, кто, что, где и когда. Чтобы сохранить память об этом, в нашем мозгу нейроны либо формируют новые связи, либо усиливают старые связи. В ходе этого процесса происходит включение и выключение синтеза определенных белков. НЕЙРОНЫ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ГРОМКИЕ ДО БОЛИ ШУМЫ Наконец, ученым удалось понять, что происходит в голове у тех, кто слышит громкие шумы. Как выяснили исследователи, есть особый тип маленьких нейронов во внутреннем ухе, который может производить громкие до боли шумы. Открытие дает ответ на 70-летнюю загадку о том, для чего нужны так называемые нейроны Типа 2, и, возможно, поможет понять ученым особенности потери слуха. ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА С ПОМОЩЬЮ АМАЛЬГАМЫ Когда испанские конкискадоры захватили императора инков Атавальпа в 1532 году, они потребовали в качестве выкупа огромное количество серебра и золота. В течение недель ламы волокли к ним тонны серебряных и золотых статуй. Испанцы же их переплавили и отправили в Испанию. По словам ученых, это означает, что уже в то время инки обладали высокоразвитой металлургией, однако до недавнего момента об особенностях этих технологий не было ничего известно. Теперь группа геологов и археологов открыли, что древние люди получали золото с помощью ртутной амальгамы, — это металлургический метод, который активно используется до сих пор. СТОЯНКА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ КЛОВИС В МЕКСИКЕ Ученые открыли новую стоянку древних людей. По словам специалистов, это наиболее выраженная стоянка культуры Кловис в Мексике. Находка помогает понять особенности одной из самых древних американских культур, представители которой кочевали по Северной Америке 13 000 лет назад.